اليوم السابع
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خلال ساعات.. نظر محاكمة المتهمين بـ"خلية الإسماعيلية الإرهابية"

الإثنين، 17 يوليو 2023 09:00 ص
خلال ساعات.. نظر محاكمة المتهمين بـ"خلية الإسماعيلية الإرهابية" المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضة المعروفة بـ"خلية الإسماعيلية".

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم، منها الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجهت لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، ووجهت أيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.


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