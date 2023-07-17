اليوم السابع
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الإثنين، 17 يوليو 2023 10:09 م
أكرم القصاص
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حزب سيريزا اليوناني المعارض يختار زعيما جديدا سبتمبر المقبل

الإثنين، 17 يوليو 2023 07:00 م
حزب سيريزا اليوناني المعارض يختار زعيما جديدا سبتمبر المقبل زعيم حزب سيريزا السابق، أليكسيس تسيبراس
أ ش أ

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أعلن حزب التحالف التقدمي اليوناني (سيريزا) أنه سيجري تصويتا لانتخاب زعيم جديد لحزب المعارضة الرئيسي في اليونان سبتمبر المقبل.

وقررت اللجنة المركزية للحزب إجراء التصويت في العاشر من سبتمبر المقبل، مع عقد جولة ثانية، إذا لزم الأمر، في 16 سبتمبر، بحسب وكالة أنباء أثينا-مقدونيا اليونانية للأنباء.

واستقال زعيم حزب سيريزا السابق، أليكسيس تسيبراس، بعد أن حصل الحزب على 17.83٪ فقط من الأصوات في الانتخابات التي جرت في 25 يونيو الماضي.

وفاز حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ بقيادة كيرياكوس ميتسوتاكيس في انتخابات 25 يونيو، وحصل على أكثر من 40% من الأصوات و158 مقعدا برلمانيا من أصل 300.

 


اليونان

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