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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة هواتف المواطنين فى منشأة ناصر

الإثنين، 17 يوليو 2023 12:47 م
حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة هواتف المواطنين فى منشأة ناصر سجن - أرشيفية
كتب ــ سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة هواتف المواطنين في منطقة منشأة ناصر.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل" ، وبحوزته (4 هواتف محمولة) ، وبمواجهته اعترف بأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة.

 

 

 

 

 


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