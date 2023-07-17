حبس المتهم بضرب نجله حتى الموت فى عين شمس

كتب كريم صبحى

قررت نيابة عين شمس، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ضرب أبنه حتى الموت بـ"عصا خشبية"، حيث تبين من مناظرة جثة المجنى عليه وجود أثار ضرب في أنحاء متفرقة من جسده، وأن سبب الوفاة هو نزيف داخلى في الجمجمة نتيجة ضربة بـ"عصا خشبية" على رأسه أودت بحياته.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من زوجها (عامل خردة - مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى بالضرب على (نجلها "سنتين") باستخدام قطعة خشبية محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.