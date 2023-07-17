حاكمة نيويورك ترفع درجة التحذير إلى مستوى "الإنذار" بسبب الفيضانات

أ.ش.أ

رفعت حاكمة ولاية "نيويورك" الأمريكية، كاثي هوشول درجة التحذير إلى مستوى الإنذار من وقوع الفيضانات بسبب غزارة الأمطار.

وطالبت هوكول - في تصريحات لها ، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - السكان في الولاية بتجنب السفر لحين انتهاء هطول الأمطار، قائلة "يمكن لسيارتكم أن تنتقل من مكان آمن إلى آخر محفوف بالمخاطر" إذا جرفتها السيول.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية قد حذرت من موجة حر واسعة النطاق في قسم كبير من غرب البلاد وجنوبها ، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات حرارة قياسية على نطاق واسع في أجزاء من الجنوب الغربي للبلاد وبالتحديد على طول ساحل الخليج الغربي وفي جنوب ولاية فلوريدا .