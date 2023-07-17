جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من أدوية الإجهاض

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوية الإجهاض بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من اليونان علي رحلة خطوط طيران ايجين القادمة من أثينا اشتبه خالد عبد العزيز رئيس الوردية ومحمود عبد الناصر مأمور الحركة في راكبة مصرية الجنسية .

وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد حنيش ومصطفى خشبة وجرجس ثابت مأموري الفحص بالأشعة فأفادوا بصحة الإشتباه .

وبالعرض علي متولى أحمد الرياش مدير إدارة الجمرك بالانابة قام بتشكيل من محمود عبد الناصر وأحمد خليفة وأحمد حسنى مأمورى الحركة وخالد عبد العزيز لتفتيش أمتعة الراكبة بحضور كريم صبحى ميخائيل مدير ادارة الوديعة وصالح محمد رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى وتامر عون الاحول بالأمن الجمركى فتبين وجود 90 شريطا بإجمالى 1260 قرص من عقار Cytotec 200 Mcv التى تستخدم فى الإجهاض مخبأة بشكل مضغوط فى أكياس بلاستيكية سوداء اللون داخل جوارب تم اخفائها داخل احذية بإحدى حقائب الراكبة .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 126 ألف جنيه .

قرر مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 26 لسنة 2023.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .