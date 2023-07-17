جارديان: الاستشاريون فى مستشفيات إنجلترا يعلنون إضرابين جديدين فى أغسطس

كتبت رباب فتحى

أعلن استشاريو هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، الذين يشاركون فى إضراب يومي الخميس والجمعة ، عن إضرابين آخرين الشهر المقبل، وألقوا باللوم على "خفض وحشي آخر للرواتب"، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت الجمعية الطبية البريطانية (بي إم إيه) إن زيادة الراتب مقابل التضخم كانت سخيفة ، حيث بلغت أقل من 6 في المائة ، ودفعت كبار الأطباء للإعلان عن مواعيد الإضراب الجديدة. وأكدت الجمعية أن الاستشاريين على استعداد للمشاركة فى الإضرابات "على المدى الطويل" وأن المزيد من التواريخ ستتبع.

وتقول الجمعية الطبية البريطانية إن رواتب الاستشاريين قد انخفضت بنسبة 35% منذ 2008-2009 وأنه يجب على الحكومة تقديم عرض يعالج تآكل رواتبهم. كما تريد التزاما بإصلاح نظام مراجعة الأجور واستعادة استقلاليتها عن الحكومة.

وقال الدكتور فيشال شارما ، رئيس لجنة الاستشاريين في الجمعية الطبية البريطانية ، إن العرض كان مهينًا ، مضيفًا: "لطالما كان المستشارون واضحين أن الإضراب الصناعي هو الملاذ الأخير ولكن في مواجهة نية الحكومة التقليل من قيمة خبرة الاستشاريين وعدم احترامهم، لم يترك لنا أي خيار. لقد تم تخفيض رواتبنا عامًا بعد عام ، ووضعنا حياتنا على المحك أثناء تفشي جائحة ، والآن ندير تراكمًا قياسيًا في الرعاية."

ويخشى رؤساء هيئة الخدمات الصحية الوطنية من أن إضراب الاستشاريين - الأول منذ 50 عامًا - سيؤدي إلى تأجيل علاج أكثر من 49 ألف علاج يوميًا نتيجة لإضراب الأطباء المبتدئين ، والذي يستمر حتى الساعة 7 صباحًا يوم الثلاثاء. وقد ارتفع عدد الأعمال المتراكمة من 7.2 مليون ، عندما تعهد ريشي سوناك لأول مرة بإلغاء قوائم الانتظار ، إلى ما يقرب من 7.4 مليون.

قال شارما ، بالنظر إلى التخفيضات المتتالية للأجور بالقيمة الحقيقية على مدى السنوات الـ 15 الماضية ، فإن الزيادة المقترحة الأخيرة للاستشاريين لا يمكن أن تقدم "دليلاً أفضل على الحاجة إلى إصلاح نظام مراجعة الأجور".