ثقافة الإسماعيلية تحتفل بالعام الهجرى الجديد ..اعرف التفاصيل

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية محاضرة ثقافية بعنوان عام هجرى جديد بمناسبة الاحتفال بالعام الهجرى الجديد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى.

حيث بدأت المحاضرة بكلمات الترحيب من محمد رشدى مدير قصر ثقافة الإسماعيلية لرواد القصر، بينما تحدث الشيخ محمد احمد سليمان عن محاضرة بعنوان عام هجرى جديد بمناسبة الاحتفال بالسنة الهجرية الجديدة ضمن نشاط المكتبات، والذى اوضح خلال المحاضرة بان الهجرة النبوية تعد من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة أهم حدث فى الحركة الدعوية فى تاريخ المسلمين، حيث كانت أساساً ومنطلقا لقيام الدولة الإسلامية، تمكنت من خلاله من توسيع دائرة الدعوة على اعتبار أن رسالة النبى صلى الله عليه وسلم إلى الجميع.

كما قال الشيخ محمد: إن رسول الله لديه معجزات عدة منها القران والإسراء والمعراج، انشقاق القمر، نبع الماء من بين أصابعه، البركة فى الطعام. إضافة لفتح باب النقاش مع السادة الحضور من رواد القصر، الفعاليات نظمها فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، اشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال قصر ثقافة الاسماعيلية إدارة محمد رشدى.