اليوم السابع
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تنسيق الجامعات 2023.. انطلاق اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

الإثنين، 17 يوليو 2023 01:10 م
تنسيق الجامعات 2023.. انطلاق اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان
كتب ــ محمد صبحى

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بدأت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان اختبارات القدرات للعام الجامعي 2023 /2024 اليوم الاثنين الموافق 16 يوليو 2023 ، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عمرو سامي عميد الكلية، حيث يقوم كل طالب بالدخول على موقع التنسيق والتسجيل في الاختبارات التي يرغب بها على الرابط التالى:
http://tansik.egypt.gov.eg .
 
وتتضمن مراحل أداء اختبارات القدرات مرحلة مراجعة البيانات والحصول على كود الدفع، مرحلة السداد الإلكتروني لرسوم الاختبار، بالكلية (اليوم والساعة) ثم معرفة نتيجة الاختبار وذلك من خلال الرابط التالي :
http://kodrat.helwan.edu.eg/
 
وتنقسم اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة الي اختبار (الفنون) ويتضمن اختبار رسم واختبار تصميم، وكذلك اختبار (العمارة) ويتضمن اختبار رسم معماري واختبار التشكيل والابتكار. 
 
وتكون مدة الاختبارات ساعتين ونصف فقط، والأدوات المطلوبة هي الأقلام الرصاص بدرجاتها وممحاة وأقلام الفلوماستر وألوان خشبية وأدوات هندسية، ويشترط لنجاح الطالب الحصول على 60 ٪ من إجمالي جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله علي لائق.
 
اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 1
اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 4
اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 5
اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 6
اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 

اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 7
اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 

اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان
اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

 


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