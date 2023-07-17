"تموين الإسكندرية" تضبط سجائر إلكترونية ومستلزمات للتدخين مجهولة المصدر

شنت إدارة تموين شرق الإسكندرية، حملات مكبرة لرصد السجائر ومستلزمات التدخين مجهولة المصدر، وذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتعقب المنتجات مجهولة المصدر حفاظا على المواطنين من الغش التجارى والتدليس.

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة واشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط محل بازار وذلك لحيازته منتجات مجهولة المصدر وتم تحريز 2350 فلتر سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وضريبيا، 67 عبوة زيت ليكويد مجهولة المصدر لاستخدام الشيشة الإلكترونية، 160 علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربه جمركيا وضريبيا، 14شيشة الكترونية مجهولة المصدر وغير مصحوبه بالفواتير الدالة على حيازته.

وتم ضبط محل لبيع الادخنة وذلك لحيازته منتجات مجهولة المصدر وغير مصحوبه بالفواتير الدالة على حيازتها وتم مصادرة 1150 فلتر سجائر مجهول المصدر، 145علبة سجائر مجهولة المصدر، 48 عبوة زيت ليكويد مجهولة المصدر تستخدم فى الشيشة الالكترونية، 8 شيشة الكترونية مجهولة المصدر وغير مصحوبه بالفواتير الدالة على حيازتها.

ضبط محل وذلك لحيازته 30 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها وتم مصادرة المضبوطات، ضبط 3محلات سوبر ماركت وذلك لعدم قيامهم بالإعلان عن الاسعار السلع الغذائية والسجائر المعدة والمعروضة للبيع، كما تم ضبط محطة تموين سيارات وذلك لتوقفها وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد بدون موافقة الجهات المختصة.

و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.