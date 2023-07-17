تقرير: أسعار الطعام فى بريطانيا تضاعفت 3 مرات خلال عامين

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تضاعفت تكلفة الطعام خلال العامين الأخيرين في بريطانيا ثلاث مرات، كما تضاعفت أسعار المنتجات الغذائية في السوبر ماركت بنسبة 25.8 في المائة خلال نفس الفترة، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وقالت سو ديفيز، المسؤولة عن دراسة أسعار المواد الغذائية للصحيفة إن البحث يكشف الحجم الحقيقي الصادم لتضخم أسعار المواد الغذائية في محلات السوبر ماركت منذ بدء أزمة تكلفة المعيشة."

وأضافت: "يظهر سبب تشجيع التخفيضات الأخيرة في الأسعار التي تصدرت عناوين الصحف ببضعة بنسات على بعض المنتجات، ولكنها ببساطة لن تكون كافية لمساعدة الأشخاص الذين يكافحون من أجل تقديم الطعام في المنازل."

وأشارت إلى أنه من الأهمية بمكان أن تستجيب الحكومة بسرعة لمراجعة أسعار منتجات البقالة التي تجريها هيئة المنافسة والتسويق والمتوقعة بشكل سريع. ودعت إلى قواعد محدثة مناسبة للغرض "حيث وجدنا ممارسات التسعير، سواء عبر الإنترنت أو في المتجر، غير متسقة ومربكة، وفي بعض الأحيان مفقودة تمامًا".



وأضافت: "لكن يجب ألا تنتظر محلات السوبر ماركت لتحسين طريقة عرض الأسعار، لا سيما عندما لا يتم تقديم تسعير الوحدات حاليًا في عروض بطاقات الشراء".



وشهدت المواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب والجبن والشوفان ارتفاعات كبيرة - بعضها بأكثر من 120 في المائة.



كما تضرر الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض بشكل كبير، حيث ارتفعت بنود الميزانية بنسبة 37 في المائة على الرغم من أن هذه العناصر لا تزال عادة الأرخص بالنسبة للمنتجات الباقية.