تفاصيل وشروط التقدم لاختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت جامعة الأقصر، عن بدء مكتب التنسيق أعماله، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين فى الالتحاق بكلية الفنون الجميلة التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

دعى رئيس الجامعة الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الفنون الجميلة تسجيل رغباتهم فى أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت

1. التقديم يتم فى الفترة من اليوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023

2. يتم تسجيل المواعيد وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها

3. يتم التسجيل عن طريق خدمة التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت

4. تشمل خطوات التسجيل أن يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى الموضح بعاليه، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع

5. يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومى، ورقم الجلوس الخاص بالطالب

6. تظهر للطالب بياناته الشخصية التى تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومى – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التى درسها الطالب "علمية – هندسية – أدبية")

7. على الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكترونى الخاصة بالطالب

8. تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب

9. يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذى سوف يتوجه به إلى الكلية

10. عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التى أبدى الرغبة فى أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التى قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني

11. تلتزم الكلية المعنية بعقد امتحانات القدرات فى المواعيد المحددة

12. تلتزم الكلية بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات

13. يتم إرسال النتائج للطلاب بعد التأكد من صحة رقم الجلوس، واسم الطالب؛ حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج، ويتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات؛ ليتم الترشيح بناء عليها

14. تكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج فى خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأى نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الطلاب اللائقين فى هذه الاختبارات

15. تجرى الامتحانات فى المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى

16. لن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصاً على الشفافية مع أبنائنا الطلاب

17. الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية، تشمل رقم جلوس الطالب فى الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التى يرغب فى أدائها

18. تشمل الأوراق صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية التى تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين فى أداء هذه الاختبارات

19. هذه المرحلة قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (5، 3) سنوات فى ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.