اليوم السابع
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تعرف على شروط اختبارات "كابيتانو مصر" فى بورسعيد

الإثنين، 17 يوليو 2023 11:00 م
تعرف على شروط اختبارات "كابيتانو مصر" فى بورسعيد كابيتانو مصر
بورسعيد - محمد عزام

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يقدم "اليوم السابع"، لمتابعيه عدد من الأخبار الخدمية، ومن بينها في الإطار الرياضي مواعيد وشروط التقديم في اختبارات برنامج " كابيتانو مصر ". 
 
وبدأت التجهيزات لانطلاق برنامج " كابيتانو مصر " للموسم الثاني ، بإعلان مواعيد إجراء الاختبارات لمواليد 2009 بكافة محافظات الجمهورية  تحت إشراف كوكبة من النجوم ورموز الرياضة المصرية. 
 
وتنطلق اختبارات البرنامج في محافظة بورسعيد يومي 24، 25 من شهر يوليو الحالي في ملاعب المدينة الرياضية بالمحافظة، وتكون للموهوبين في محافظات السويس والاسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد.
 
وجاءت الشروط في التقدم للبرنامج وهي : 
 
 
1-  يشترط أن يكون مواليد 2009 - 14 سنة.
 
2- الحضور بصورة شهادة الميلاد.
 
3- ألا يكون مقيداً في أي نادي أو هيئة رياضية.
 
4- الحضور بزي رياضي مكون من «شورت - قميص تيشيرت – حذاء رياضي».
 
5- الإلتزام بالبرنامج الزمني والمواعيد المحددة لكل محافظة.
 
6- الإختبارات مجانية بدون دفع أي رسوم على الإستمارات.
 
للتسجيل من خلال الرابط التالي :

كابيتنو مصر

كابيتنو مصر بورسعيد

لاعب كابيتنو مصر



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