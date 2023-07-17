تعرف على أوراق التقدم لوظائف القطار الخفيف.. إنفوجراف

كتب ــ سيد الخلفاوى

ينشر "اليوم السابع" طرق التقديم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف ، وذلك بعد أن مدت الهيئة القومية للأنفاق فترة التقديم حتى يوم 23 من الشهر الجارى، ويتم التقديم عن طريق التوجه إلى مقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة بميدان رمسيس - مجمع رمسيس كومبلكس بوابة (4)، وتقديمها باليد اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2.30 ظهرا، مع العلم أنه لن يلتفت إلى الطلبات المرسلة عن طريق البريد.

وتضم الوظائف "مهندسين في مجالات (صيانة وإدارة المعدات والنظم والتحكم / السلامة والصحة المهنية / الأزمات والكوارث/ مراقبة الجودة / إدارة المخاطر)، وشئون قانونية، وترجمة، وتكنولوجيا المعلومات IT، وموارد بشرية وتدريب، ومحاسبين (مشتريات مخازن وإدارة أصول / محاسبة)".

المستندات المطلوب إرفاقها عند التقديم بالترتيب التالي داخل ملف:

(1) صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

(2) صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

(3) صورة المؤهل والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها.

(4) عضوية نقابة المهندسين.

5) صورة الموقف من التجنيد.

(6) شهادة تحديد مستوى اللغة الإنجليزية من معهد اللغات للقوات المسلحة بكوبري القبة أو أحد معاهد اللغات التابعة للقوات المسلحة بالمحافظات : 65% فيما أعلى للوظائف الهندسية.

(7) صور شهادات الخبرة / الدورات إن وجد في مجال الوظيفة المقدم إليها.

(8) عدد 1 صورة شخصية مقاس 4×6.

(9) حوالة بريدية بقيمة 50 جنيه بأسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على حساب 0135312002065818.