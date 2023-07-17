تعرف على أسباب آلام أسفل الظهر وأبرز النصائح للتعامل معها

كتبت فاطمة خليل

آلام أسفل الظهر تصيب 80٪ من الناس في مرحلة ما من حياتهم، حيث ينتج بشكل رئيسي عن توتر العضلات، مما يحد من نطاق الحركة وقد يؤدي إلى ألم حاد وتنميل وإحساس بالوخز، وتشمل العوامل التي تساهم في آلام أسفل الظهر وضعية الجسم غير الصحيحة، والمشاكل المتعلقة بالانزلاق الغضروفى، والالتهابات المرتبطة بالكلى، والعادات الصحية السيئة (التدخين ، والنظام الغذائي غير الصحى)، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

ما آلام أسفل الظهر



يُطلق على الألم في منطقة أسفل الظهر من العمود الفقري - الجزء السفلي من الظهر ، بين الوركين وأسفل القفص الصدري ، آلام أسفل الظهر.

السبب الرئيسي للألم هو توتر العضلات الذي يحد من نطاق الحركة، حيث قد يجد الشخص صعوبة في الجلوس لساعات أطول، وقد يتفاقم الألم أثناء النوم، كما قد تشعر بألم حاد وتنميل وإحساس بالوخز وصعوبة في رفع الأشياء الثقيلة وقد ينتشر الإحساس بالألم إلى إحدى الساقين أو كلتيهما.

ما أسباب الألم في أسفل الظهر؟



هناك العديد من الأسباب الكامنة وراء آلام أسفل الظهر

-قد تعاني من آلام أسفل الظهر بسبب أي إصابة أو عملية جراحية.

- وضعية الجسم الخاطئة مثل الانحناء أو الوقوف أو الجلوس بشكل غير لائق

-المشاكل المتعلقة بالانزلاق الغضروفى

-التهاب مفاصل الظهر الصغيرة (المفاصل الوجيهية)

-حصوات الكلى ، عدوى المثانة أو الكلى أو المسالك البولية أو مرض التهاب الحوض

اضطرابات النوم.

الأشخاص المعرضون لخطر آلام أسفل الظهر



الأشخاص الذين يعانون من نمط حياة خامل، قلة النشاط البدني ، السمنة ، التدخين ، النساء الحوامل.

نصائح لمنع آلام أسفل الظهر



الشيخوخة أمر لا مفر منه ولكن يمكننا التكيف مع تغييرات نمط الحياة للمساعدة في تجنب وإدارة آلام أسفل الظهر.

تحسين لياقتك البدنية - سيؤدي ذلك إلى تحسين قوة عضلاتك الأساسية. تعتبر التمارين المنتظمة مثل اليوجا والمشي والسباحة طرقًا ممتازة للوقاية من آلام الظهر.

الحفاظ على وزن الجسم المناسب

عادات غذائية سليمة وصحية

استخدم تقنيات الرفع والتحرك الصحيحة

اجعل مساحة عملك مريحة قدر الإمكان.

إدارة صحتك العقلية - الأشخاص الذين يعانون من القلق أو الاكتئاب أو يواجهون ضغطًا مفرطًا هم أكثر عرضة للإصابة بآلام الظهر بمرور الوقت.

تجنب التدخين

متى يجب الذهاب لأخصائي علاج الألم؟



تجنب العلاج الذاتي والعلاج الطبيعي عند الشعور بألم حاد

ألم لا يتحسن بالراحة ومسكنات الألم.

وخز أو تنميل أو ضعف أو ألم في الأرداف والساقين.

ألم شديد أو تشنج عضلي يتداخل مع أنشطتك الطبيعية.

إذا استمر الألم لأكثر من 2-3 أسابيع.