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تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار والعقارات المجاورة له بحدائق القبة

الإثنين، 17 يوليو 2023 11:16 ص
تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار والعقارات المجاورة له بحدائق القبة انهيار عقار حدائق القبة
كتب: عبد الرحمن سيد

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شكلت الأجهزة المعنية بالمحافظة لجنة هندسية لمعاينة موقع عقار مكون من 5 طوابق انهار بمنطقة حدائق القبة والعقارات الملاصقة له، للتأكد من سلامة المبانى وعدم تعرضها للتصدع نتيجة لانهيار المنزل المجاور لهم.
 
كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين كما دفع الحى بمعدات لرفع الانقاض.
 
وكشف الفحص المبدئى مصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين ويتم البحث عن ناجيين، وتم نقلهم إلى المستشفى، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة كما جرى إخلاء عقارين مجاورين لحين فحص سلامتهم.
 

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