اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات غرق عامل ببركة صرف زراعي في العياط

الإثنين، 17 يوليو 2023 12:44 م
تحريات لكشف ملابسات غرق عامل ببركة صرف زراعي في العياط حلمة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة  إجراء التحريات لكشف ملابسات غرق عامل بلركة مياه خاصة بالصرف الزراعي في العياط، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق مرحبا.
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بغرق شخص في بركة مياه، بجبل طهما بالعياط،  توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن عامل تعرض للغرق ببركة مياه صرف زراعي، وتم انتشال جثته ونقلها إلى ثلاجة مستشفى العياط. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
 

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العياط

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