تجديد حبس عاطلين 15 يوما لاتهامهما بسرقة حقيبة مالك شركة بالطالبية

كتب أحمد إسماعيل - أسماء شلبى

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطلين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة حقيبة مالك شركة بالطالبية.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة حقيبة مالك شركة بالطالبية.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وكان قد تعرض مالك سركة بالطالبية للسرقة على يد عاطلين، حيث استوليا منه على مبلغ مالي، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض مالك شركة للسرقة بمنطقة الطالبية.

بإجراء التحريات الأولية، تبين أن عاطلين وراء سرقة حقيبة تحتوي على مبلغ مالي من المجني عليه وتمكن رجال المباحث من تحديد هويتهما، وتم ضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.