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تأجيل محاكمة المتهمين بخلية الإسماعيلية لـ 2 أكتوبر

الإثنين، 17 يوليو 2023 01:35 م
تأجيل محاكمة المتهمين بخلية الإسماعيلية لـ 2 أكتوبر المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب ـ إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضة المعروقة بخلية الإسماعيلية، لجلسة 2 أكتوبر لسماع الشهود.
 
ووجه للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، وتمويل الإرهاب، وأيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.
 
 

خليه الاسماعيليه

الجنايات

اخبار الحوادث

المستشار محمد السعيد الشربينى



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