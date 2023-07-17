اليوم السابع
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لعرضها على لجنة من الطب النفسى..

تأجيل محاكمة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته بالشرقية للأربعاء المقبل

الإثنين، 17 يوليو 2023 02:00 م
تأجيل محاكمة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته بالشرقية للأربعاء المقبل المتهمة بقتل طفلها بالشرقية
الشرقية فتحية الديب

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قررت محكمة جنايات الزقازيق، منذ قليل، تأجيل محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته، إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل؛ وذلك لذات القرار السابق الجلسة الماضية وهو عرضها على لجنة خماسية لفحص المتهمة ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة.
 
صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي وخالد حافظ وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري.
 
تعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة "هناء.م"، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قد قتلت ولدها الطفل المجني عليه سعد م س، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.
 
جاء في أمر الإحالة أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وغلقت منافذه.
 
وانفردت المتهمة بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وفي سبيل إخفاء أثر جريمتها وحتى لا يفتضح أمرها قطعت جثمانه إلى لأشلاء، وقبيل ضبطها من ذويها والجريمة متلبسة بها جمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتها حتى اكتشفت جريمتها على النحو المبين بالتحقيقات.
 

فاقوس

قاتلة طفلها

الشرقية

جنايات الزقازيق

محاكمة قاتلة طفلها



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