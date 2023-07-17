بيلاروسيا تعلن إسقاط طائرة استطلاع أوكرانية

قالت بيلاروسيا الاثنين، إن قوات حرس حدودها أسقطت طائرة استطلاع مسيرة أوكرانية دخلت أجواءها بالقرب من نهر دنيبرو الأحد. وقال حرس الحدود في بيلاروسيا إنه بدأ اتخاذ "إجراءات إدارية" عقب الحادث.

وفى سياق آخر، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية، اليوم الاثنين أنه لا تزال أكثر من 400 منطقة في أوكرانيا بدون كهرباء بسبب الأعمال العدائية وسوء الأحوال الجوية، فيما يواصل مهندسو الطاقة أعمال الترميم حيثما أمكن ذلك.

وقالت الشركة - في بيان لها نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أنه "بسبب الأعمال العدائية، لا تزال 397 منطقة في مناطق خط المواجهة والحدود بلا كهرباء، ونتيجة للقصف حدثت أضرار في الشبكات في مناطق دونيتسك وخاركيف وزاباروجيا، ويجري تنفيذ أعمال الترميم بإذن من الجيش".

وأضاف البيان أنه "بسبب سوء الأحوال الجوية انقطع التيار الكهربائي في 4 مناطق في تشيرنيفتسي".

وأوضحت الشركة "تستمر أعمال الترميم النشطة حيثما أمكن ذلك ، وتستمر الإصلاحات المجدولة في وحدات الطاقة النووية، ومن ثم فإن نظام الطاقة لديه عدد محدود من الوحدات التي يمكن أن تولد الكهرباء، خاصة لتغطية الحد الأقصى للاستهلاك المسائي".

ومن ناحية أخرى، أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ماليار، اليوم، أوكرانيا استعادت 7 كيلومترات مربعة قرب مدينة باخموت الواقعة في شرق أوكرانيا التي يسيطر عليها الروس منذ مايو الماضي.

وكتبت ماليار "خلال الأسبوع الماضي ونتيجة للانتشار التكتيكي على خط الجبهة باتجاه باخموت، حررنا سبعة كيلومترات مربعة".