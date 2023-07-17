انقلاب سيارة مواد بترولية على طريق "الغردقة - رأس غارب" وإصابة قائدها

البحر الأحمر - عماد عرفة

تعرضت سيارة نقل محملة بمواد بترولية، للانقلاب على طريق الغردقة "رأس غارب" شمال محافظة البحر الأحمر اليوم الإثنين وأصيب قائدها، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف والدفاع المدني لموقع الحادث.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل محملة بالمواد البترولية "بنزين" على طريق غارب الغردقة، وتحديداً قبل منطقة جبل الزيت بنحو 10 كيلو شمال مدينة الغردقة.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل قائد السيارة إلى مستشفى رأس غارب المركزى، حيث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتقوم الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، بإزالة آثار الحادث من جانبي الطريق.