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انتقال المعمل الجنائى والنيابة لموقع العقار المنهار بحدائق القبة

الإثنين، 17 يوليو 2023 11:12 ص
انتقال المعمل الجنائى والنيابة لموقع العقار المنهار بحدائق القبة انهيار عقار حدائق القبة
كتب: عبد الرحمن سيد

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انتقل فريق من النيابة والمعمل الجنائي لإجراء المعاينة اللازمة لموقع عقار مكون من 5 طوابق انهار بمنطقة حدائق القبة، ومن المقرر الانتقال إلى مستشفى الدمرداش للاستماع لأقوال المصابين واستخراج تصاريح الدفن للمتوفيين.  
 
كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين كما دفع الحى بمعدات لرفع الانقاض.
 
وكشف الفحص المبدئى مصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين ويتم البحث عن ناجيين، وتم نقلهم إلى المستشفى، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة كما جرى إخلاء عقارين مجاورين لحين فحص سلامتهم.
 

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