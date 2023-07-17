النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا فى واقعة انهيار عقار بحدائق القبة

كتب ـ عبد الله محمود - محمد أبو ضيف

أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة في القاهرة، والذي اسفر عن سقوط عدد من الضحايا والصابين جراء الحادث، وكلف حافظ الغدار المحلية " القسم الثالث" بسر عة مباشر التحقيقات.

وتستكمل الأجهزة الأمنية والمعينة بمحافظة القاهرة عمليات رفع الأنقاض بعقار حدائق القبة المنهار، الذى نتج عنه مصرع 7 أشخاص وهم "محمد.ع"، 39 سنة، و"شهد. إ" 41 سنة و"كريمة. إ" 25 سنة، و"روجينا. م" 4 سنوات، "فاطمة .ع"، 32 سنة، ، "نسمة. ع"، 26 سنة ، و"علي .ج" عام واحد، وأصيب" ياسين .م" ، 9 سنوات، و"سارة .ح،" واثنان أخران، تم نقلهم لمستشفى الدمرداش لتلقى العلاج.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين كما دفع الحى بمعدات لرفع الأنقاض.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال شهود العيان والجيران بالعقارات الملاصقة للعقار المنهار، لجمع المعلومات والبيانات حول الحادث، فيما تم إخلاء منازل مجاورة لموقع العقار تحسبًا لحدوث أي طارئ.