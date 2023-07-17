الموجة الحارة مكملة 10 أيام مقبلة .. الأرصاد تكشف التفاصيل.. فيديو

كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل الموجة الحارة هذه الأيام ، موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر على كافة الأنحاء، لتصل العظمى 38 درجة على القاهرة، وترتفع أيضا درجات الحرارة الصغرى لتصل 27 درجة .

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن الموجة الحارة سببها تأثرنا بما يعرف بالقبة الحرارية وهى عبارة عن امتداد لمرتفع جوى فى الطبقات العليا للهواء يحبس الهواء الساخن فى الطبقات القريبة من سطح الأرض مع زيادة ساعات سطوع الشمس مما يعمل على تسخين هذه الكتل الهوائية فى حين نتأثر على سطح الأرض بمنخفض الهند الموسمي الذى يجلب معه كتل هوائية حارة ورطبة.

وأكد أن الموجة الحارة مستمرة لمدة 10 أيام قادمة ولكن مع نهاية هذا الأسبوع تقل درجات الحرارة بشكل طفيف بمعدل درجة أو درجتين ولكن تظل الأجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار مع استمرار هذه الموجة حتى مطلع الأسبوع المقبل .

ووجه القياتى عدد من النصائح الهامة للمواطنين فى مقدمتها ضرورة تجنب التعىض للشمس فترة الظهيرة وتجنب التعرض للشمس لفترات طويلة ، فضلا عن الإكثار من شرب المياه والمرطبات والعصائر الباردة ، وارتداء الملابس الفضفاضة فاتحه اللون ، والتواجد فى أماكن جيدة التهوية .

و يشهد اليوم الإثنين ، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار على السواحل الشمالية الغربية ، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق المحدودة ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.