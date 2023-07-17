المعهد القومي للمعايرة ينشر 3 قدرات قياس جديدة بقاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي و البحث العلمي على أهمية دور المراكز البحثية في تحقيق التطور والتقدم المنشود في العلوم والمعارف، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تنفيذ توجهات الدولة للنهوض بالبحث العلمي، وتعزيز جودة الأبحاث العلمية المقدمة وربطها بخطط التنمية، وكذلك وضع البحث العلمي المصري في مكانة دولية لائقة بريادة جمهورية مصر العربية في العلوم، وتأكيد المشاركة الفعالة في التطورات التكنولوجية العالمية في كافة مجالات العلوم والمعرفة.

وفى هذا الإطار، أعلنت الدكتور نهى عماد، رئيس المعهد القومي للمعايرة نجاح كل من معمل الكميات الكهربية ومعمل المعيار الأمامي للطول وتكنولوجيا الليزر في نشر عدد ثلاث قدرات قياس جديدة في مجالات الألياف الضوئية والمقاومة الكهربية وذلك على قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييسBIPM KCDB، ليرتفع بذلك رصيد المعهد القومي للمعايرة من عدد قدرات القياس الحائزة على الاعتراف الدولي إلى (108) قدرة قياس مُعترف بها دوليًا.

وأوضحت الدكتور نهى أن قدرات القياس الجديدة تشمل:

1. الألياف الضوئية، الطول الموجي: 1200 نانومتر إلى 1700 نانومتر.

2. مقاومة التيار المستمر، مقاومة التيار المستمر (القيم المتوسطة من 10 أوم حتى 10 كيلو أوم).

3. مقاومة DC.