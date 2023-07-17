العثور على جثة ناحية المزارع بالصالحية الجديدة فى الشرقية

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الصالحية الجديدة بوصول "محمد س س م" 34 سنة، عامل، مقيم رفح شمال سيناء، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية، عثور الأجهزة الأمنية على الجثمان ناحية طريق أبو صميده ناحية المزارع نطاق مدينة الصالحية الجديدة، جثة هامدة، ووجود إصابات بالرأس والرقبة بالجثمان، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وإحالته الأجهزة الأمنية للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار التعليمى، وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.