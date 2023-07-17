اليوم السابع
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الزراعة: 405 سلع زراعية تغزو 160 سوقا على مستوى العالم

الإثنين، 17 يوليو 2023 07:00 ص
الزراعة: 405 سلع زراعية تغزو 160 سوقا على مستوى العالم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى
كتبت أسماء نصار

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قال تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن ملف الصادرات الزراعية المصرية، من أكثر الملفات التي حققت فيها الدولة المصرية مؤخراً، نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد على سمعة الحاصلات الزراعية المصرية، فقد بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها ‏ 160سوق، لـ405 ‏سلعة تقريباً، بواقع 6.5 مليون طن صدرتها مصر إلى الخارج خلال الموسم الماضي، وهو ما يمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.
 
أوضح التقرير ان الصادرات الزراعية المصرية، شهدت مؤخرا طفرة غير مسبوقة، وان هناك اقبال كبير من مختلف دول العالم، على الحاصلات الزراعية المصرية، وأن هناك امكانية لزيادة فرص التصدير لعدد كبير من السلع الزراعية المصرية لدول العالم.
 
وأشار التقرير الى الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرا لتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الفرص الاستثمارية، ودعم المستثمرين، وخاصة في مجال الزراعة، فضلا عن ان مصر تتمتع بمزايا وحوافز استثمارية حاليا ويمكن دخول المستثمرين بشكل كبير في القطاعات المختلفة للاستثمار  التي من شأنها تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوافر المنتجات الزراعية وأن هناك فرصة كبيرة امام أمام المستثمرين للاستثمار في مجال تصنيع الامصال واللقاحات البيطرية،  نظرا للخبرة التي تتمتع مصر بها في هذا الشأن، حيث تتمتع مصر بالخبرة الكبيرة في هذا المجال، فضلا عن وجود معاهد بحثية منتجة يمكن الاستفادة بها.
 

الزراعة

الصادرات الزراعية

وزارة الزراعة

السلع الزراعية



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