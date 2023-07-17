اليوم السابع
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الإثنين، 17 يوليو 2023 02:25 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الإثنين، 17 يوليو 2023 02:03 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، العميد تامر سعد للتعزية في وفاة الأستاذ الدكتور ياسر صلاح عبد القادر، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.


الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئاسة الجمهورية



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