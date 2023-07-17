الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، العميد تامر سعد للتعزية في وفاة الأستاذ الدكتور ياسر صلاح عبد القادر، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزيةالإثنين، 17 يوليو 2023 02:03 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزيةالأحد، 16 يوليو 2023 03:07 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزيةالسبت، 24 يونيو 2023 05:52 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزيةالأربعاء، 21 يونيو 2023 02:21 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزيةالإثنين، 19 يونيو 2023 09:57 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة