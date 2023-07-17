الرئيس الأوكراني: سنساعد الدول على حماية سيادتها وأمنها

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن بلاده لن تزداد قوتها عاما بعد عام فحسب، بل ستساعد الدول الأخرى على حماية سيادتها وبناء أمن مشترك معها.

وقال زيلينسكي - في خطاب احتفال أوكرانيا بيوم سيادة الدولة الموافق 16 يوليو، ونقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إن بلاده لن تتخلى عن سيادتها أبدا، وهذا واضح بالفعل للجميع في العالم.. مضيفا "الحرية الأوكرانية ستظل مصونة وستظل سائدة، وفي كل عام ستزداد قوة أوكرانيا وستساعد الدول الحرة الأخرى على حماية سيادتها وبناء أمن مشترك.. يمكن لأوكرانيا القيام بذلك".

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا "تكريما للحرية الأوكرانية، والسيادة الأوكرانية، والقوة الأوكرانية، نحن دائما نكرم أبطالنا.. أشخاص مختلفون قاتلوا وما زالوا يقاتلون من أجل أوكرانيا والذين ندين لهم بحريتنا".

من ناحية أخرى، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني في منطقة خاركيف، الأحد، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين؛ إثر قصف صاروخي روسي على مدينة خاركيف.

وأضاف مكتب المدعي العام لمنطقة خاركيف - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أنه "بحسب معطيات التحقيق، شن الجيش الروسي هجوما صاروخيا على منطقة منشأة صناعية في منطقة أوسنوفيانسكي في مدينة خاركيف مساء اليوم الأحد".

وتابع البيان: "وفقا للمعطيات الأولية، تم إطلاق صاروخين من طراز "إس-300" من منطقة بيلجورود الروسية، وحتى الآن تم الإبلاغ عن مقتل شخص واحد وإصابة 3 آخرين، وجارٍ التحقق من بيانات الضحايا".

وفي سياق آخر، أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية في خاركيف، اليوم الأحد، إصابة 7 أشخاص في منطقة أوسنوفيانسكي؛ إثر قصف روسي أدى لانفجارين بالمنطقة؛ ما أسفر عن اندلاع حريق كبير، أدى لإصابة 7 أشخاص، تم نقل 3 منهم إلى المستشفى، دون ورود معلومات عن وجود قتلى.