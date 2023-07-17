الخشت يكرم الزميل محمد صبحى لجهوده المتميزة فى نشر السياسات الجديدة للجامعة

كتب محمد الأحمدى

كرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الزميل محمد صبحى مسئول ملف التعليم العالى والجامعات، حيث منحه درع الجامعة وشهادة تقدير، وذلك لجهوده فى نشر اخبار الجامعة ومتابعة السياسات الجديدة لجامعة القاهرة وتنفيذها على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة وأعلن خلاله عن إطلاق مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية على مستوى كليات الجامعة، ومشروع تطوير مستشفى قصر العينى التعليمي الجديد "الفرنساوى" فى ضوء الخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالى، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومجلس إدارة مستشفيات قصر العينى.



تكريم الزميل محمد صبحى



تكريم الزميل