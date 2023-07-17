الخشت: بدون تطوير الخطاب الدينى لن يحدث تطور اقتصادى

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة ، أن الجامعة بدأت مبكرا فى مشروع تطوير الخطاب الدينى نظرًا لأهمية هذه القضية، مؤكدًا أنه بدون تطوير الخطاب الدينى لن يحدث تطور اقتصادى بالمجتمع ، متابعا ان الجامعة مستمرة فى مشروعها حول تجديد الخطاب الدينى.

وأضاف الخشت خلال كلمه له بالمؤتمر الصحفى المنعقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، ان بدون المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية لن يحدث تطور اقتصادى أيضا ، مشيرًا إلى انه سابقا الجمعيات الأهلية كانت تعمل بشكل منفرد والتعامل من خلال قاعدة بيانات واحدة يقضى على ازدواجية الخدمة الاجتماعية، مشيدا بتنسيق الجهود من خلال التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى وقدم خدمات حقيقية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

ويعلن الدكتور الخشت تفاصيل مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية والهدف منه في إطار استراتيجية الجامعة كجامعة من الجيل الرابع تقوم على فكرة التخصصات المتكاملة والعلوم البينية، كما سيوضح الموضوعات المقترحة وكيفية تمويلها لتخدم المجتمع، ومختلف التحديات القومية لاستئناف حركة تجديد الفكر العربي المعاصر.

كما سيعلن الدكتور محمد الخشت، مشروعًا جديدا لتطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" بعد 30 سنة من إنشائه وذلك في إطار متابعة مستشفيات قصر العيني والخدمات الطبية المُقدمة للمرضى للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية لتكون بدرجة عالية من الكفاءة والمهنية الطبية.

ويكشف د. الخشت عن خطة التطوير والتى ستتم على 4 مراحل ليكون مستشفى الفرنساوي وفق الكود العالمي للمستشفيات، وتحسين أحوال العاملين بالفرنساوي وتقديم خدمات طبية بكفاءة عالية تلبي تطلعات المرضى من كافة أنحاء الجمهورية وتساهم في المبادرات الرئاسية.