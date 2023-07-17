اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ورجال الفاتيكان يعانون بملابسهم السوداء..

الحيوانات تتناول الفواكهة المجمدة والسياح يهربون للشواطئ بسبب الحر فى إيطاليا.. صور

الإثنين، 17 يوليو 2023 11:42 ص
الحيوانات تتناول الفواكهة المجمدة والسياح يهربون للشواطئ بسبب الحر فى إيطاليا.. صور
فاطمة شوقى

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بدأت حدائق الحيوان فى بتقديم فواكه مجمدة للحيوانات ومصاصات جليدية للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة فى إيطاليا ، وذلك بعد وصول درجات الحرارة فى البلاد إلى 43 درجة، حسبما قالت صحيفة كوريرى ديلا سيرا الإيطالية.

مثلجات
مثلجات

 

وأشارت الصحيفة إلى أن ايضا المواطنيين الإيطاليين والسياح بدأوا يهربون الى الشواطئ وحمامات السباحة للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة .

وكانت إيطاليا أعلنت الطوارئ فى 16 مدينة كبيرة، بما فى ذلك بولونيا وفلورنسا وروما وكاليارى وباليرمو مع درجات حرارة تتجوز الـ40 درجة مئوية.

الحيوانات فى الحر
الحيوانات فى الحر

 

وهذه المصاصات الجليدية مصنوعة من الفاكهة والخضروات واللحوم والأسماء وتحتوى على الكثير من الماء مما يساعد الحيوانات الأليفة على البقاء رطبة فى الأيام الحارة ، بالنسبة لبعض الحيوانات الأخرى مثل الزرافة فإنها تتناول الفواكهة فقط فى محاولة للتخفيف عنهم صعوبة ارتفاع درجات الحرارة.

في حديقة الحيوان ، بدأ الموظفون بإطعام الحيوانات بالفواكه المجمدة. ورأى الزائرون فرس النهر يأكل شرائح من البطيخ والليمور يلعق الفاكهة ليروي عطشه.

سيد قشطة
سيد قشطة

 

على الرغم من موجة الحر ، تجمع حوالي 15000 شخص، وفقًا للفاتيكان ، يرتدون القبعات أو المظلات وغالبًا ما يكونون من المشجعين ، في ساحة القديس بطرس لحضور صلاة الملائكة التقليدية للبابا فرانسيس ظهرًا من نافذة الكرسي الرسولي.

الحر
الحر

 

وقال فرانسوا مبيمبا، 29 عاما، وهو قس من أبرشية كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، "من الصعب التكيف، الجو أكثر سخونة مما هو عليه في إفريقيا".

وأضاف "وهذه الحرارة تستمر حتى الليل ويصعب علينا النوم. ونحن نرتدى بالسواد نتعرق مثل الجحيم".

 

 


ايطاليا

درجات الحرارة

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ارتفاع درجات الحرارة



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