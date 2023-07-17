الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق بشقة سكنية في بولاق الدكرور وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من إخماد النيران دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في شارع العشرين ببولاق الدكرور، وتوجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، قبل امتدادها لطوابق العقار، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.