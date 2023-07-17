الحرارة فى الإمارات تتجاوز 50 درجة مئوية لأول مرة خلال 2023

وكالات

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM)، إن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت 50.1 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت) لأول مرة هذا العام.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية، أنه تم تسجيل درجة الحرارة تلك في بدع دعفس، بمنطقة الظفرة بأبوظبي ليومين متتاليين، السبت والأحد الماضيين.

#أعلى_درجة_حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 50.1 درجة مئوية في بدع دعفس (منطقة الظفرة) الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

.#The_highest_temperature recorded over the country today is 50.1°C in Bada Dafas (Al Dhafra Region) at 14:45 UAE Local time. pic.twitter.com/1AeUlDgBsT — المركز الوطني للأرصاد (@NCMUAE) July 16, 2023

وأردف المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن دبي سجلت درجة حرارة عالية، بلغت 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت).

وتشهد فصول الصيف في الإمارات العربية المتحدة بانتظام موجات حر عالية.

ونشر المركز في تغريدة بحسابة الرسمي على تويتر، الأحد، خريطة توضح درجات الحرارة في مختلف مناطق دولة الإمارات.