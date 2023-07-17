اليوم السابع
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الإثنين، 17 يوليو 2023 04:12 م
أكرم القصاص
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الحرارة فى الإمارات تتجاوز 50 درجة مئوية لأول مرة خلال 2023

الإثنين، 17 يوليو 2023 02:50 م
الحرارة فى الإمارات تتجاوز 50 درجة مئوية لأول مرة خلال 2023 ارتفاع درجات الحرارة - صورة أرشيفية
وكالات

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قال المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM)، إن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت 50.1 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت) لأول مرة هذا العام.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية، أنه تم تسجيل درجة الحرارة تلك في بدع دعفس، بمنطقة الظفرة بأبوظبي ليومين متتاليين، السبت والأحد الماضيين.

 

 

وأردف المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن دبي سجلت درجة حرارة عالية، بلغت 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت).

وتشهد فصول الصيف في الإمارات العربية المتحدة بانتظام موجات حر عالية.

ونشر المركز في تغريدة بحسابة الرسمي على تويتر، الأحد، خريطة توضح درجات الحرارة في مختلف مناطق دولة الإمارات.


الامارات

درجات الحرارة

ابو ظبى

منطقة الظفرة



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