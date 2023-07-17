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"الحج والعمرة": أكثر من 16 ألف حاج تلقوا الخدمات الصحية بالمدينة المنورة خلال أسبوع

الإثنين، 17 يوليو 2023 10:58 ص
"الحج والعمرة": أكثر من 16 ألف حاج تلقوا الخدمات الصحية بالمدينة المنورة خلال أسبوع المدينة المنورة
إيمان حنا

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لقى 16447 ألف حاج خدمات الرعاية الطبية في المنشآت والمراكز الصحية الموسمية في المدينة المنورة خلال الفترة من 8 إلى 15 يوليو 2023، وذلك ضمن الخدمات الشاملة التي هيأتها وزارة الصحة السعودية للعناية بضيوف الرحمن ورعايتهم خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة.

وأوضحت وزارة الصحة بالمملكة، أن 14435 حاجاً تلقوا خدمات الرعاية الصحية في المراكز الصحية الموسمية المجاورة للمسجد النبوي ومحيط المنطقة المركزية، في حين استقبلت أقسام الطوارئ في المستشفيات 2012 مراجعاً من ضيوف الرحمن منذ عودة الحجاج للمدينة المنورة، كما أجريت 30 عملية قسطرة قلبية لعدة جنسيات توزعت بين عمليات علاجية وتشخيصية، إضافة إلى 19 عملية جراحية أخرى أجريت لعدد من ضيوف الرحمن إلى جانب 33 جلسة لغسيل الكلى، فيما استفاد 4814 من الحجاج من خدمات التثقيف والتوعية الصحية المقدمة في مواقع وجود الحجاج من فنادق ودور الإيواء وحافلات النقل الترددي والمنشآت الصحية والعامة .

وأوضحت أن تلك الخدمات الطبية تشكل إحدى أبرز الخدمات التي تحرص الحكومة الرشيدة على تهيئتها وفق أعلى معايير الجودة وتوفيرها على مدار الساعة في جميع منافذ الوصول والمغادرة الجوية والبرية خلال موسم الحج ودعمها بالكوادر الطبية وتقديم خدمات التوعية والتثقيف والإرشاد الصحي الميداني للحجاج والزائرين ورعايتهم خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة قبل وبعد أداء فريضة الحج.

 

 


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