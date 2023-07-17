اليوم السابع
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التعليم: استكمال إجراءات امتحانات الثانوية العامة دور ثان بمقر إدارة الامتحانات

الإثنين، 17 يوليو 2023 11:23 ص
التعليم: استكمال إجراءات امتحانات الثانوية العامة دور ثان بمقر إدارة الامتحانات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن انتقال الوزارة كلياً للعاصمة الإدارية الجديدة، وإجراءات استكمال تأجيل امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بالدرجة الفعلية للعام الدراسي الحالي 2022/2023. 
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الإدارة العامة للتعليم الثانوي حاليا بصدد أعمال امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، ومن المقرر استئناف باقي أعمالها بالإدارة العامة للامتحانات بسبب انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية. 
 
وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن التواصل لإستكمال التأجيلات إلي الدور الثاني بالدرجة الفعلية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، من خلال الحضور إلي مقر الإدارة العامة للامتحانات وإدارة شئون الطلبة.

التربية والتعليم

الانتقال للعاصمة الإدارية

تأجيل امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة دور ثان



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