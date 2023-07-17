التصريح بدفن جثة سيدة مسنة لقيت مصرعها عقب تعرضها لصعق تيار كهربائى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 55 سنة مصرعها بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج عقب تعرضها لصعق تيار كهربائى أثناء قيامها ببعض الأعمال المنزلية تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفقد بوفاة سيدة مسنه عقب تعرضها للصعق تيار كهربائى أثناء تواجدها بمنزلها بدار السلام وتم نقلها للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات بورود اشارة من مستشفي دارالسلام المركزي لمركز دار السلام بوصول المدعوة كمال ع ع م 55 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء صعق كهربائي.

وبسؤال كل من نجلها عمر د ح ا 22 سنة عامل، ونجلتها حنان د ح ا 25 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية بأنه أثناء قيام المذكورة ببعض الأعمال المنزلية لامست يدها أحدي أسلاك الكهرباء العارية مما أدي لصعقها ووفاتها ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " توقف بعضلة القلب " نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.