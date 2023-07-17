البحث عن ناجين بعد انهيار عقار مكون من 5 طوابق بحدائق القبة

كتب عبد الرحمن سيد

يكثف رجال الحماية المدنية والإنقاذ البرى من جهودهم للبحث عن ناجين أسفل ركام العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة وسط تواجد قيادات أمنية ومسؤلى محافظة القاهرة للإشراف على عمليات البحث.

وكان 5 أشخاص لقو مصرعهم وأصيب آخر بسبب حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى حدائق القبة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين، كما دفع الحى بمعدات لرفع الأنقاض.

وكشف الفحص المبدئى وفاة 5 أشخاص وإصابة آخر ويتم البحث عن ناجين سيدة، فيما تم نقلهم الى المستشفى وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة ، كما جرى إخلاء عقارين مجاورين لحين فحص سلامتهم.