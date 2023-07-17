الاستعانة بمعدات ثقيلة لرفع ركام العقار المنهار في حدائق القبة

كتب: عبد الرحمن سيد

استعان رجال الحماية المدنية والإنقاذ البرى بمعدات ثقيلة "لوادر" تابعة لمحافظة القاهرة للمساهمة فى عمليات رفع ركام العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة، وسط تواجد قيادات أمنية ومسؤلى محافظة القاهرة للإشراف على عمليات البحث عن ناجين.

وأسفر انهيار العقار عن مصرع 5 أشخاص وأصيب آخر، وانتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغ بوقوع انهيار عقار مكون من 5 طوابق " دور أرضى و4 طوابق علوي" وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين كما دفع الحى بمعدات لرفع الأنقاض.

وكشف الفحص المبدئى عن وفاة 5 أشخاص وإصابة آخر، ويتم حاليًا البحث عن "سيدة" موجودة تحت الأنقاض، وتم نقل المتوفين والمصاب إلى المستشفى وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة، وجرى إخلاء عقارين مجاورين لحين فحص سلامتهم من قبل الخبراء.