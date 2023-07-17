الأوقاف: اعتماد 61 مقيم شعائر متطوعًا من المحالين للمعاش للعمل بالمساجد

كتب – لؤي علي

اعتمد الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، اليوم الإثنين الموافق 17/ 7 / 2023م عدد (61) مقيم شعائر متطوعًا من المحالين للمعاش الراغبين في الاستمرار في خدمة بيوت الله (عز وجل) تطوعًا من مديريتي قنا والأقصر للعمل بالمساجد تطوعًا، وذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وأكد الدكتور هشام عبدالعزيز، على مديري المديريات ضرورة تمكينهم من العمل في خدمة بيوت الله (عز وجل) تطوعًا ، وموافاة رئيس القطاع الديني بتقرير شهري عن مدى انتظامهم في العمل، مع تفويض مديري المديريات في تلقي أي طلبات تطوع جديدة من العمال أو المؤذنين أو مقيمي الشعائر المحالين للمعاش، ورفعها لرئيس القطاع الديني بذات الآلية التي تم بها اعتماد هؤلاء المتطوعين.

وكانت وزارة الأوقاف قالت في بيان لها: "على عمال المساجد الذين أحيلوا إلى المعاش بالمديريات الإقليمية ممن سبق لهم العمل بوزارة الأوقاف والراغبين في الاستمرار فى خدمة بيوت الله (عز وجل) تطوعًا التقدم بطلب تطوع لمدير الإدارة التابع لها أو التسجيل على رابط حددته الوزارة".

وتابعت: "سيتم صرف مكافأة تشجيعية حسب جهد كل منهم من الموارد الذاتية للوزارة بما لا يجاوز المكافأة التي تصرف للأئمة المحالين إلى المعاش الذين يقومون بأداء الشعائر، وعلى المديريات موافاة رئيس القطاع الديني بكشوف أسماء المتقدمين المتطوعين، على ألا يتم إلحاقهم بأي مسجد قبل اعتماد رئيس القطاع الديني لهذه الكشوف".