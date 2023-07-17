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الأسبوع الأكثر سخونة.. درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى السبت المقبل

الإثنين، 17 يوليو 2023 11:06 ص
الأسبوع الأكثر سخونة.. درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى السبت المقبل حالة الطقس
كتب ــ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 17 يوليو حتى السبت المقبل 22 يوليو 2023، حيث يستمر الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل رطب ليلا على الأنحاء كافة.
 
وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة حتى السبت المقبل 22 يوليو 2023 كما يلى: -
 

الإثنين 17 يوليو: 

 
-القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة.
 
-السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة.
 
-جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44 درجة.
 
-شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة.
 
-جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة  45 درجة.
 
 

الثلاثاء 18 يوليو: 

 
-القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة.
 
-السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة.
 
-جنوب سيناء العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة.
 
-شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة.
 
-جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة  45 درجة.
 
 

الأربعاء  19 يوليو: 

 
-القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة.
 
-السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة.
 
-جنوب سيناء العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة.
 
-شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة.
 
جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة  46 درجة.
 
 

الخميس 20 يوليو: 

 
-القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة.
 
-السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة.
 
-جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة.
 
-شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة.
 
-جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة  46 درجة.
 
 

الجمعة 21 يوليو: 

 
-القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة.
 
-السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة.
 
-جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة.
 
-شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة.
 
-جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة  45 درجة.
 
 

السبت 22 يوليو: 

 
-القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة.
 
-السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة.
 
-جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة.
 
-شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة.
 
-جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة  45 درجة.

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