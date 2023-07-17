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استكمال عمليات البحث أسفل العقار المنهار فى حدائق القبة.. صور

الإثنين، 17 يوليو 2023 11:11 ص
استكمال عمليات البحث أسفل العقار المنهار فى حدائق القبة.. صور انهيار عقار حدائق القبة
كتب: عبد الرحمن سيد

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يواصل رجال الحماية المدنية والإنقاذ البرى عمليات البحث أسفل ركام العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة، وسط تواجد قيادات مديرية الأمن ومسؤلى محافظة القاهرة للإشراف علي عمليات البحث.
 
كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين كما دفع الحى بمعدات لرفع الانقاض.
 
وكشف الفحص المبدئى وفاة 7 أشخاص وإصابة آخرين ويتم البحث عن ناجيين، وتم نقلهم إلى المستشفى، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة كما جرى إخلاء عقارين مجاورين لحين فحص سلامتهم.
 
انهيار عقار حدائق القبة (1)
انهيار عقار حدائق القبة (1)

انهيار عقار حدائق القبة (2)
انهيار عقار حدائق القبة (2)

انهيار عقار حدائق القبة (3)
انهيار عقار حدائق القبة (3)

انهيار عقار حدائق القبة (4)
انهيار عقار حدائق القبة (4)

انهيار عقار حدائق القبة (5)
انهيار عقار حدائق القبة (5)

انهيار عقار حدائق القبة (6)
انهيار عقار حدائق القبة (6)

انهيار عقار حدائق القبة (7)
انهيار عقار حدائق القبة (7)
 
 

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