اليوم السابع
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الإثنين، 17 يوليو 2023 03:55 م
أكرم القصاص
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استصلاح 150 ألف فدان.. إنجازات مبادرة "ازرع" خلال عام 2023 (إنفوجراف)

الإثنين، 17 يوليو 2023 03:20 م
استصلاح 150 ألف فدان.. إنجازات مبادرة "ازرع" خلال عام 2023 (إنفوجراف) مبادرة ازرع

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قدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى مردودا إيجابيا للغاية في توسيع دائرة التعاون بين الدولة والمجتمع المدنى لخدمة المواطنين، وهو ما دفع الدولة أيضا حتى يكون هناك قانون ومظلة تشريعية يعمل من خلالها التحالف الوطنى من خلال قانون قدم لمجلس النواب وتمت الموافقة عليه.

ازرع
 
ازرع 2
 
 
ـ دشن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لجانا لصغار المزارعين، للعمل على إعادة روابط الفلاحين مرة أخرى.
 
ـ عمل حلقات نقاشية بين الفلاحين والخبراء فى مجال الزراعة والمتخصصين.
 
ـ تستهدف المبادرة 100 ألف مزارع من صغار المزارعين، واستصلاح وزراعة 150 ألف فدان وزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية.
 
ـ تضم المبادرة 8 محافظات 5 منها فى الصعيد و3 فى الوجه البحرى.
 
ـ عقد أكثر من 5 آلاف مدرسة حقلية للفلاحين لتوعيتهم بأساليب الزراعة الصديقة للبيئة والمواكبة للتغيرات المناخية.
 
ـ بناء قاعدة بيانات يتم تحديثها بشكل دورى لصغار المزارعين المستفيدين من المبادرة وربطها بقاعدة بيانات التحالف.
 
ـ مع بدء موسم الحصاد فى أبريل ارتفع متوسط الإنتاجية المتعارف عليه من 12 إردبا للفدان الواحد إلى 20 و22 إردبا للفدان الواحد.
 
ـ جار حالياً متابعة زراعة فول الصويا والتجهيز والإعداد لزراعة محصول القمح للمرحلة الثانية من مبادرة ازرع 2023 -2024 ليستفيد منه 500 ألف مزارع فى 14 محافظة على مساحة مليون فدان.

 


العمل الاهلى

التحالف الوطنى

السياسه

المجتمع المدنى



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