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بعد انتشال الجثة الأخيرة...

ارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار عقار حدائق القبة لـ 13 شخصا

الإثنين، 17 يوليو 2023 08:33 م
ارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار عقار حدائق القبة لـ 13 شخصا عقار حدائق القبة المنهار
كتب عبد الرحمن سيد

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انتشل رجال الحماية المدنية ، الجثة الأخيرة من أسفل ركام العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة ليرتفع عدد المتوفين الى 13 شخصا ومصابة وسط تواجد القيادات الأمنية ومسؤلى محافظة القاهرة للإشراف على عمليات البحث.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين كما دفع الحى بمعدات لرفع الأنقاض.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال شهود العيان والجيران بالعقارات الملاصقة للعقار المنهار، لجمع المعلومات والبيانات حول الحادث، فيما تم إخلاء منازل مجاورة لموقع العقار تحسبًا لحدوث أي طارئ.

 

 


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