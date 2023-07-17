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اتحاد الجمعيات الأهلية: 35 مليون مواطن استفادوا من خدمات التحالف الوطني

الإثنين، 17 يوليو 2023 07:57 م
اتحاد الجمعيات الأهلية: 35 مليون مواطن استفادوا من خدمات التحالف الوطني مداخلة الدكتور طلعت عبد القوي على قناة الحياة
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن لديهم 36 ألف جمعية ومؤسسة أهلية، موضحا أن هذه الكيانات للعمل الأهلي سواء جمعية أو مؤسسة خاصة، وإعلان الرئيس عام 2022 للجمعيات الأهلية كان تكليف مهم وخطوة للإمام.
 
وأضاف الدكتور طلعت عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن التحالف الوطني يعمل ليل نهار ويحقق انجازات ظهرت في مؤتمر يناير 2023، مفيدا بأن التحالف الوطني العمل الأهلي قدم الخدمات لـ35 مليون مواطن مصري من الأكثر احتياجا.
 
وتابع: "في 25 مليون مواطن استفادوا من الخدمات الغذائية، و100 ألف فلاح استفادوا من الخدمات الزراعية، ودعم المستشفيات بـ160 مليون جنيه، وتوفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل تم توفيرها من المشروعات كل هذا العام الماضي"، مؤكدا أن هناك 14 مليار جنيه تبرعات من المصريين تم انفاقها للأسر الأكثر احتياجا.

الجمعيات الاهلية

التحالف الوطني

العمل الاهلي

وزارة التضامن

طلعت عبد القوي



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