ابدأ صباحك.. 4 مشروبات مغذية لبشرة صحية ومتوهجة

كتبت ميرفت رشاد

الشاي والقهوة هي أكثر المشروبات استهلاكا في الصباح، قد تساعد في إيقاظ حواسك ، لكن ما لا ندركه هو مقدار الضرر الذي تسببه لبشرتنا، بدلاً من ذلك ، يجب أن نختار البدائل الصحية التي تساعد على تغذية بشرتنا من الداخل، إليك بعض المشروبات التي يجب أن تفكر في احتسائها في الصباح لبشرة صحية ومتوهجة، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

إليك 4 مشروبات صباحية لبشرة صحية ومتوهجة

1. ماء الليمون



إن شرب ماء الليمون أول شيء في الصباح يمكن أن يفعل المعجزات لبشرتك، كما نعلم جميعًا ، يعتبر الليمون مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي ، الذي يساعد على تغذية بشرتنا من الداخل وطرد السموم، كما أنه يساعد في إنتاج الكولاجين ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ضع القليل من عصير الليمون في كوب من الماء الدافئ واستمتع بفوائده لبشرة صحية، يمكنك أيضًا إضافة القليل من العسل إليها من أجل حلاوة.

2. الشاي الأخضر



لا يستطيع معظمنا تخيل بدء يومنا بدون فنجان شاي ومع ذلك ، إذا كنت تريد بشرة متوهجة ، فاختر كوبًا من الشاي الأخضر بدلاً من الشاي العادي، فهو غني بمضادات الأكسدة ، مما يجعله خيارًا رائعًا لمن يعانون من مشاكل الجلد، كما أنه يحتوي على فيتامين إي الذي يساعد على ترطيب البشرة بشكل طبيعي ، مما يمنحك التوهج الصحي الذي طالما رغبت فيه.

3. حليب الكركم



حليب الكركم علاج شائع لعلاج الالتهابات المختلفة، وليس من المستغرب أن يكون هذا المشروب السحري مفيدًا في تعزيز صحة الجلد أيضًا، يشتهر بخصائصه الممتازة المضادة للالتهابات ، ويمكن أن يساعد في شفاء بشرتك وحتى تقليل أي احمرار، تناول كوبًا من حليب الكركم الدافئ في الصباح ، مملوءًا ببعض الزنجبيل للنكهة ، واطلع على الفوائد التي تعود عليك.

4. ماء جوز الهند



إذا كانت بشرتك جافة وتفتقر إلى الرطوبة ، فإن كوبًا من ماء جوز الهند هو الخيار الأفضل لك، إنها مليئة بالمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم ، وكلها تساعد في تعويض العناصر الغذائية المفقودة في بشرتنا، الملمس الناعم والمرن الذي سيوفره لبشرتك سيجعله مشروبك المفضل في الصباح، قد يساعد ماء جوز الهند أيضًا في تقليل ظهور ندبات حب الشباب.