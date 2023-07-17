إلغاء مئات الرحلات الجوية بأمريكا وتأجيل أخرى بسبب الطقس السيئ

كتبت ريم عبد الحميد

تسببت الأحوال الجوية السيئة التى تشهدها الولايات المتحدة فى إلغاء المئات من رحلات طيران وتأجيل نحو 7900 أخرى أمس، الأحد، وفقا لبيانات موقع فلايت أوير.

وذكرت قناة ABC News أن المطارات عبر شمال شرق الولايات المتحدة شهدت أغلب التعطيل، حيث ضربت عواصف رعدية المنطقة طول اليوم، وفقا لهيئة الطيران المدنى.

وكان مطار نيوارك ليبرتى الدولى فى ولاية نيوجيرسى قد شهد أكبر عدد من الإلغاء للرحلات الجوية بلغ 337 رحلة جوية إلى جانب تأجيل 337 رجلة أخرى، وفقا لفلايت أوير.

وشهد مطار كينيدى الدولى إلغاء 318 رحلة وتأجيل 426. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء 270 رحلة فى مطار لاجارديا وتأجيل 292.

وتأثرت شركة بلوجيت بشكل كبير، بإلغاء 27% من رحلاتها بعدد 283، وتأجيل 43%، 445 رحلة.

وذكرت هيئة الطيران المدنى أن العواصف الرعدية التى تتحرك ببطء ستسبب تأجيل فى الرحلات الجوية فى الشمال الشرقى والغرب الأوسط والجنوب الشرقى.

وفى شمال شرق الولايات المتحدة، صدر تحذير من الفيضانات فى مناطق يقطنها أكثر من 56 مليون شخص، حيث استمرت الأمطار الشديدة أمس الأحد، وسببت فى فيضانات فى بعض أجزاء من ولاية فرجيينا وينسلفانيا ونيوجيرسى.

وتسببت الأحوال الجوية فى انقطاع الكهرباء عن الآلاف فى المناطق المتضررة. وحثت حاكمة ولاية نيويورك كاثى هوكول السكان على البقاء فى منازلهم حتى مرور العواصف، ودعتهم إلى تجنب الانتقالات غير الضرورية. وتسببت الفيضانات فى إغلاق مطار هافين الصغير بولاية كونكتكت .