إلغاء رحلات الطيران والقطارات فى الصين مع وصول الإعصار "تاليم" إلى اليابسة

أصبح الإعصار تاليم أول إعصار يصل إلى اليابسة في الصين هذا العام، مساء الاثنين، ما دفع السلطات لإصدار تحذيرات من حدوث فيضانات وإلغاء رحلات الطيران والقطارات ومطالبة السكان بالبقاء في بيوتهم.



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أنه تم إجلاء ما يقرب من 230 ألف نسمة في قوانجدونج إلى بر الأمان بحلول الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، الاثنين.



وقال مكتب الطقس بإقليم قوانجدونج إن إعصار تاليم، وهو الرابع هذا العام، وصل إلى اليابسة في مدينة تشانجيانج بإقليم قوانجدونج تصاحبه رياح في مركزه بسرعة قصوى بلغت 136.8 كيلومتر في الساعة.

ومن شأن تسجيل رياح تتجاوز سرعتها 150 كيلومتراً في الساعة أن تضع تاليم في فئة الأعاصير الشديدة، وهي فئة من النادر جداً أن يسجلها إعصار في مثل هذا الوقت المبكر في موسم الأمطار.



وأوضح مكتب الطقس أن من المتوقع أن يتحرك تاليم بسرعة 20 كيلومتراً في الساعة جهة شمال الغرب إلى منطقة قوانجشي في وقت مبكر من الثلاثاء.