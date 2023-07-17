إطلاق أولى فعاليات مبادرة "لا للبلاستيك" من شاطئ العريش شمال سيناء.. صور

كتبت منال العيسوى

انطلقت أولى فعاليات مبادرة «لا للبلاستيك»، تحت رعاية وزارتي البيئة والصحة والسكان والهيئة العامة لتنشيط السياحة، من شاطئ مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

من جانبه، أكد الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، التي نظمت الحملة، انه تم تنفيذها تحت رعاية اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ضمن احتفالات المحافظة، وأدار أنشطة الحملة الجمعية الأهلية لحماية البيئة، منسق المنتدى المحلي للتنمية المستدامة في شمال سيناء بمشاركة عدد كبير من قيادات المحافظة، ممثلين عن مجلس مدينة العريش، وإدارة شؤون البيئة، وإدارة العلاقات العامة، وجهاز شؤون البيئة بشمال سيناء، بالإضافة إلى ممثل عن الهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس القومي للسكان، ورئاسة حي الشاطئ بمنطقة المحطة، حيث شهدت الحملة حضوراً كبيراً من قبل ممثلي المنظمات الشبابية والنسائية، والجمعيات الأهلية بشمال سيناء.

استهدفت الحملة شاطئ «قويدر» بمدينة العريش، حيث عمل المشاركون على جمع المخلفات الموجودة بالشاطئ، سواء كانت بلاستيكية أو صلبة، بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش، كما قام عدد من الشباب المتطوعين بتوعية الأهالي بأهمية الحفاظ على الشاطئ بوجه عام، وتم التركيز على أضرار استخدامات البلاستيك، خاصة المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتعريف بالبدائل المتاحة.

وفي ختام اليوم، تم عقد ندوة حوارية لمناقشة آليات استكمال أنشطة مبادرة «لا للبلاستيك» بمحافظة شمال سيناء، والعمل على تعظيم نتائجها، وخلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات، أهمها رفع توصية إلى محافظ شمال سيناء بأهمية تبني التشريعات الرئيسية الخاصة بالبلاستيك، وكذلك منهجيات الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدامات البلاستيك، بالإضافة إلى إبراز أهمية تكرار هذه الحملات وتعميمها على شواطئ المحافظة وبشكل دوري، مع العمل على تكثيف حملات التشجير والتوعية، خاصة لقطاعات الشباب والأطفال.

حملة لا للبلاستيك



حملة لا للبلاستيك



حملة لا للبلاستيك



حملة لا للبلاستيك



حملة لا للبلاستيك



حملة لا للبلاستيك

من الحملة



حملة لا للبلاستيك